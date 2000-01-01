Заборовский Григорий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Заборовский Яков Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
пришел со стороны рямовки в шипицино и стал приемным сыном у Шипицыных Сергея. В архивах про 1 мв нашел данную фамилию и место рождения
Смерть
Неизвестно