Стрельников Алексей Корнильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1834
Дата смерти23.09.1915
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1834
Рождение ребёнка
10.10.1857
Сын: Стрельников Григорий Алексеевич
Мать ребёнка: Стрельникова Матрёна Фаддеевна
Рождение ребёнка
13.01.1859
Сын: Стрельников Василий Алексеевич
Мать ребёнка: Стрельникова Матрёна Фаддеевна
Рождение ребёнка
02.12.1862
Дочь: Екатерина Алексеевна
Мать ребёнка: Стрельникова Матрёна Фаддеевна
Рождение ребёнка
07.10.1864
Дочь: Комарицких Ефросинья Алексеевна
Мать ребёнка: Стрельникова Матрёна Фаддеевна
Рождение ребёнка
30.08.1867
Сын: Стрельников Андрей Алексеевич
Мать ребёнка: Стрельникова Матрёна Фаддеевна
Рождение ребёнка
06.11.1869
Дочь: Прасковья Алексеевна
Мать ребёнка: Стрельникова Матрёна Фаддеевна
Рождение ребёнка
17.11.1872
Сын: Стрельников Михаил Алексеевич
Мать ребёнка: Стрельникова Матрёна Фаддеевна
Рождение ребёнка
06.02.1875
Сын: Стрельников Григорий Алексеевич
Мать ребёнка: Стрельникова Матрёна Фаддеевна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
23.09.1915
Похороны
25.09.1915