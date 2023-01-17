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Стрельников Алексей Корнильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1834

Дата смерти

23.09.1915

Пол

Мужской

Добавил:

РУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1834

Отец: Стрельников Корнилий Алексеевич

Мать: Стрельникова Ксения Антоновна

Рождение ребёнка
10.10.1857

Сын: Стрельников Григорий Алексеевич

Мать ребёнка: Стрельникова Матрёна Фаддеевна

Речица, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
13.01.1859

Сын: Стрельников Василий Алексеевич

Мать ребёнка: Стрельникова Матрёна Фаддеевна

Речица, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
02.12.1862

Дочь: Екатерина Алексеевна

Мать ребёнка: Стрельникова Матрёна Фаддеевна

Речица, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
07.10.1864

Дочь: Комарицких Ефросинья Алексеевна

Мать ребёнка: Стрельникова Матрёна Фаддеевна

Речица, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
30.08.1867

Сын: Стрельников Андрей Алексеевич

Мать ребёнка: Стрельникова Матрёна Фаддеевна

Речица, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
06.11.1869

Дочь: Прасковья Алексеевна

Мать ребёнка: Стрельникова Матрёна Фаддеевна

Речица, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
17.11.1872

Сын: Стрельников Михаил Алексеевич

Мать ребёнка: Стрельникова Матрёна Фаддеевна

Речица, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
06.02.1875

Сын: Стрельников Григорий Алексеевич

Мать ребёнка: Стрельникова Матрёна Фаддеевна

Речица, Льговский муниципальный район, Курская область
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
23.09.1915
Речица, Льговский муниципальный район, Курская область
Похороны
25.09.1915
Речица, Льговский муниципальный район, Курская область
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