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Стрельников Корнилий Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

10.12.1862

Пол

Мужской

Добавил:

РУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Стрельников Алексей

Мать: Стрельникова Софья Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1834

Сын: Стрельников Алексей Корнильевич

Мать ребёнка: Стрельникова Ксения Антоновна

Рождение ребёнка
1835

Дочь: Матрёна Корнильевна

Мать ребёнка: Стрельникова Ксения Антоновна

Рождение ребёнка
Около 1840

Дочь: Мартинова Елена Корнильевна

Мать ребёнка: Стрельникова Ксения Антоновна

Речица, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1853

Сын: Стрельников Антон Корнильевич

Мать ребёнка: Стрельникова Ксения Антоновна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
10.12.1862
Речица, Льговский муниципальный район, Курская область
Похороны
12.12.1862
Речица, Льговский муниципальный район, Курская область
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