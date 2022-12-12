Стрельников Корнилий Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
Дата смерти10.12.1862
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: Стрельников Алексей
Рождение ребёнка
Около 1834
Сын: Стрельников Алексей Корнильевич
Мать ребёнка: Стрельникова Ксения Антоновна
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Матрёна Корнильевна
Мать ребёнка: Стрельникова Ксения Антоновна
Рождение ребёнка
Около 1840
Дочь: Мартинова Елена Корнильевна
Мать ребёнка: Стрельникова Ксения Антоновна
Рождение ребёнка
1853
Сын: Стрельников Антон Корнильевич
Мать ребёнка: Стрельникова Ксения Антоновна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
10.12.1862
Похороны
12.12.1862