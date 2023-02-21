Стрельников Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1836
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Марфа Алексеевна
Мать ребёнка: Стрельникова Софья Ивановна
Рождение ребёнка
1813
Сын: Стрельников Корнилий Алексеевич
Мать ребёнка: Стрельникова Софья Ивановна
Рождение ребёнка
1817
Сын: Стрельников Влас Алексеевич
Мать ребёнка: Стрельникова Софья Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
До 1836