Стрельников Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стрельников Алексей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1836

Пол

Мужской

Добавил:

РУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1806

Дочь: Марфа Алексеевна

Мать ребёнка: Стрельникова Софья Ивановна

Рождение ребёнка
1813

Сын: Стрельников Корнилий Алексеевич

Мать ребёнка: Стрельникова Софья Ивановна

Рождение ребёнка
1817

Сын: Стрельников Влас Алексеевич

Мать ребёнка: Стрельникова Софья Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
До 1836
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