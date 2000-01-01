Стрельникова Софья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стрельникова Софья Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Пол

Женский

Добавил:

РУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1806

Дочь: Марфа Алексеевна

Отец ребёнка: Стрельников Алексей

Рождение ребёнка
1813

Сын: Стрельников Корнилий Алексеевич

Отец ребёнка: Стрельников Алексей

Рождение ребёнка
1817

Сын: Стрельников Влас Алексеевич

Отец ребёнка: Стрельников Алексей

Работа или профессия
Неизвестно
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