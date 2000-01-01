Стрельникова Софья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Марфа Алексеевна
Отец ребёнка: Стрельников Алексей
Рождение ребёнка
1813
Сын: Стрельников Корнилий Алексеевич
Отец ребёнка: Стрельников Алексей
Рождение ребёнка
1817
Сын: Стрельников Влас Алексеевич
Отец ребёнка: Стрельников Алексей
Работа или профессия
Неизвестно