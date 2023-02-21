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Стрельникова Ксения Антоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

26.12.1861

Пол

Женский

Добавил:

РУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1834

Сын: Стрельников Алексей Корнильевич

Отец ребёнка: Стрельников Корнилий Алексеевич

Рождение ребёнка
1835

Дочь: Матрёна Корнильевна

Отец ребёнка: Стрельников Корнилий Алексеевич

Рождение ребёнка
Около 1840

Дочь: Мартынова Елена Корнильевна

Отец ребёнка: Стрельников Корнилий Алексеевич

Речица, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1853

Сын: Стрельников Антон Корнильевич

Отец ребёнка: Стрельников Корнилий Алексеевич

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
26.12.1861
Речица, Льговский муниципальный район, Курская область
Похороны
28.12.1861
Речица, Льговский муниципальный район, Курская область
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