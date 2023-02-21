Стрельникова Ксения Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смерти26.12.1861
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1834
Сын: Стрельников Алексей Корнильевич
Отец ребёнка: Стрельников Корнилий Алексеевич
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Матрёна Корнильевна
Отец ребёнка: Стрельников Корнилий Алексеевич
Рождение ребёнка
Около 1840
Дочь: Мартынова Елена Корнильевна
Отец ребёнка: Стрельников Корнилий Алексеевич
Рождение ребёнка
1853
Сын: Стрельников Антон Корнильевич
Отец ребёнка: Стрельников Корнилий Алексеевич
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
26.12.1861
Похороны
28.12.1861