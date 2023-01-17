Стрельникова Матрёна Фаддеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.10.1857
Сын: Стрельников Григорий Алексеевич
Отец ребёнка: Стрельников Алексей Корнильевич
Рождение ребёнка
13.01.1859
Сын: Стрельников Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Стрельников Алексей Корнильевич
Рождение ребёнка
02.12.1862
Дочь: Екатерина Алексеевна
Отец ребёнка: Стрельников Алексей Корнильевич
Рождение ребёнка
07.10.1864
Дочь: Комарицких Ефросинья Алексеевна
Отец ребёнка: Стрельников Алексей Корнильевич
Рождение ребёнка
30.08.1867
Сын: Стрельников Андрей Алексеевич
Отец ребёнка: Стрельников Алексей Корнильевич
Рождение ребёнка
06.11.1869
Дочь: Прасковья Алексеевна
Отец ребёнка: Стрельников Алексей Корнильевич
Рождение ребёнка
17.11.1872
Сын: Стрельников Михаил Алексеевич
Отец ребёнка: Стрельников Алексей Корнильевич
Рождение ребёнка
06.02.1875
Сын: Стрельников Григорий Алексеевич
Отец ребёнка: Стрельников Алексей Корнильевич
Работа или профессия
Неизвестно