Комарицких (Стрельникова) Ефросинья Алексеевна
Место рождения
Дата рождения07.10.1864
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1864
Бракосочетание
11.11.1883
Рождение ребёнка
26.02.1886
Сын: Комарицких Анисим Иванович
Отец ребёнка: Комарицких Иван Иванович
Рождение ребёнка
22.09.1888
Отец ребёнка: Комарицких Иван Иванович
Рождение ребёнка
30.10.1890
Дочь: Прасковья Ивановна
Отец ребёнка: Комарицких Иван Иванович
Рождение ребёнка
27.02.1892
Дочь: Прасковья Ивановна
Отец ребёнка: Комарицких Иван Иванович
Работа или профессия
Неизвестно