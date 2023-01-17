Комарицких (Стрельникова) Ефросинья Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Комарицких (Стрельникова) Ефросинья Алексеевна

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Место рождения

Речица, Льговский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

07.10.1864

Пол

Женский

Добавил:

РУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1864

Отец: Стрельников Алексей Корнильевич

Мать: Стрельникова Матрёна Фаддеевна

Речица, Льговский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
11.11.1883

Муж: Комарицких Иван Иванович

Речица, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
26.02.1886

Сын: Комарицких Анисим Иванович

Отец ребёнка: Комарицких Иван Иванович

Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
22.09.1888

Сын: Комарицких Осип Иванович

Отец ребёнка: Комарицких Иван Иванович

Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
30.10.1890

Дочь: Прасковья Ивановна

Отец ребёнка: Комарицких Иван Иванович

Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
27.02.1892

Дочь: Прасковья Ивановна

Отец ребёнка: Комарицких Иван Иванович

Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Работа или профессия
Неизвестно
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