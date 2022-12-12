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Комарицких Иван Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1864

Пол

Мужской

Добавил:

РУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
11.11.1883

Жена: Комарицких Ефросинья Алексеевна

Речица, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
26.02.1886

Сын: Комарицких Анисим Иванович

Мать ребёнка: Комарицких Ефросинья Алексеевна

Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
22.09.1888

Сын: Комарицких Осип Иванович

Мать ребёнка: Комарицких Ефросинья Алексеевна

Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
30.10.1890

Дочь: Прасковья Ивановна

Мать ребёнка: Комарицких Ефросинья Алексеевна

Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
27.02.1892

Дочь: Прасковья Ивановна

Мать ребёнка: Комарицких Ефросинья Алексеевна

Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Работа или профессия
Неизвестно
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