Комарицких Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1864
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
11.11.1883
Речица, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
26.02.1886
Сын: Комарицких Анисим Иванович
Мать ребёнка: Комарицких Ефросинья Алексеевна
Рождение ребёнка
22.09.1888
Мать ребёнка: Комарицких Ефросинья Алексеевна
Рождение ребёнка
30.10.1890
Дочь: Прасковья Ивановна
Мать ребёнка: Комарицких Ефросинья Алексеевна
Рождение ребёнка
27.02.1892
Дочь: Прасковья Ивановна
Мать ребёнка: Комарицких Ефросинья Алексеевна
Работа или профессия
Неизвестно