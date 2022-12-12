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Стрельников Григорий Алексеевич

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Место рождения

Речица, Льговский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

06.02.1875

Пол

Мужской

Добавил:

РУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1875

Отец: Стрельников Алексей Корнильевич

Мать: Стрельникова Матрёна Фаддеевна

Речица, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
14.12.1895

Сын: Стрельников Николай Григорьевич

Мать ребёнка: Стрельникова Ксения Андреевна

Речица, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
13.02.1897

Сын: Стрельников Семён Григорьевич

Мать ребёнка: Стрельникова Ксения Андреевна

Речица, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1899

Сын: Стрельников Пётр Григорьевич

Мать ребёнка: Стрельникова Ксения Андреевна

Речица, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
14.10.1902

Сын: Стрельников Михаил Григорьевич

Мать ребёнка: Стрельникова Ксения Андреевна

Речица, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
21.02.1906

Дочь: Марфа Григорьевна

Мать ребёнка: Стрельникова Ксения Андреевна

Речица, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
20.04.1907

Сын: Стрельников Даниил Григорьевич

Мать ребёнка: Стрельникова Ксения Андреевна

Речица, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
20.02.1910

Дочь: Федора Григорьевна

Мать ребёнка: Стрельникова Ксения Андреевна

Речица, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
16.09.1912

Дочь: Анна Григорьевна

Мать ребёнка: Стрельникова Ксения Андреевна

Речица, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
12.04.1914

Сын: Стрельников Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Стрельникова Ксения Андреевна

Речица, Льговский муниципальный район, Курская область
Работа или профессия
Неизвестно
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