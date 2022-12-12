Стрельников Григорий Алексеевич
Место рождения
Дата рождения06.02.1875
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1875
Рождение ребёнка
14.12.1895
Сын: Стрельников Николай Григорьевич
Мать ребёнка: Стрельникова Ксения Андреевна
Рождение ребёнка
13.02.1897
Сын: Стрельников Семён Григорьевич
Мать ребёнка: Стрельникова Ксения Андреевна
Рождение ребёнка
1899
Сын: Стрельников Пётр Григорьевич
Мать ребёнка: Стрельникова Ксения Андреевна
Рождение ребёнка
14.10.1902
Сын: Стрельников Михаил Григорьевич
Мать ребёнка: Стрельникова Ксения Андреевна
Рождение ребёнка
21.02.1906
Дочь: Марфа Григорьевна
Мать ребёнка: Стрельникова Ксения Андреевна
Рождение ребёнка
20.04.1907
Сын: Стрельников Даниил Григорьевич
Мать ребёнка: Стрельникова Ксения Андреевна
Рождение ребёнка
20.02.1910
Дочь: Федора Григорьевна
Мать ребёнка: Стрельникова Ксения Андреевна
Рождение ребёнка
16.09.1912
Дочь: Анна Григорьевна
Мать ребёнка: Стрельникова Ксения Андреевна
Рождение ребёнка
12.04.1914
Сын: Стрельников Иван Григорьевич
Мать ребёнка: Стрельникова Ксения Андреевна
Работа или профессия
Неизвестно