Стрельникова Ксения Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.12.1895
Сын: Стрельников Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Стрельников Григорий Алексеевич
Рождение ребёнка
13.02.1897
Сын: Стрельников Семён Григорьевич
Отец ребёнка: Стрельников Григорий Алексеевич
Рождение ребёнка
1899
Сын: Стрельников Пётр Григорьевич
Отец ребёнка: Стрельников Григорий Алексеевич
Рождение ребёнка
14.10.1902
Сын: Стрельников Михаил Григорьевич
Отец ребёнка: Стрельников Григорий Алексеевич
Рождение ребёнка
21.02.1906
Дочь: Марфа Григорьевна
Отец ребёнка: Стрельников Григорий Алексеевич
Рождение ребёнка
20.04.1907
Сын: Стрельников Даниил Григорьевич
Отец ребёнка: Стрельников Григорий Алексеевич
Рождение ребёнка
20.02.1910
Дочь: Федора Григорьевна
Отец ребёнка: Стрельников Григорий Алексеевич
Рождение ребёнка
16.09.1912
Дочь: Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Стрельников Григорий Алексеевич
Рождение ребёнка
12.04.1914
Сын: Стрельников Иван Григорьевич
Отец ребёнка: Стрельников Григорий Алексеевич
Работа или профессия
Неизвестно