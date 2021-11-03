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Овчинников Иван Васильевич

Место рождения

Жеребятьево, Домодедово, Московская область

Дата рождения

Около 1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1792

Отец: Овчинников Василий Сергеевич

Мать: Овчинникова Татьяна Семеновна

Жеребятьево, Домодедово, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Овчинникова Ирина Степановна

Рождение ребёнка
Около 1827 ст.

Сын: Овчинников Степан Иванович

Мать ребёнка: Овчинникова Ирина Степановна

Жеребятьево, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1833 ст.

Сын: Овчинников Алексей Иванович

Мать ребёнка: Овчинникова Ирина Степановна

Жеребятьево, Домодедово, Московская область
Смерть
Неизвестно

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