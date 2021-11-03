Овчинникова Ирина Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Овчинникова Ирина Степановна

Место рождения

Красино, Домодедово, Московская область

Дата рождения

Около 1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1792 г.р.

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1797

Отец: не указан

Мать: не указана

Красино, Домодедово, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Овчинников Иван Васильевич

Рождение ребёнка
Около 1827 ст.

Сын: Овчинников Степан Иванович

Отец ребёнка: Овчинников Иван Васильевич

Жеребятьево, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1833 ст.

Сын: Овчинников Алексей Иванович

Отец ребёнка: Овчинников Иван Васильевич

Жеребятьево, Домодедово, Московская область
Смерть
Неизвестно

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