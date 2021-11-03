Овчинникова Ирина Степановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1797
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1797
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1827 ст.
Сын: Овчинников Степан Иванович
Отец ребёнка: Овчинников Иван Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1833 ст.
Сын: Овчинников Алексей Иванович
Отец ребёнка: Овчинников Иван Васильевич
Смерть
Неизвестно