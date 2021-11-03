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Овчинников Алексей Иванович

Место рождения

Жеребятьево, Домодедово, Московская область

Дата рождения

Около 1833 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1792 г.р.

Мать

Около 1797 г.р.

Дети

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Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1833 ст.

Отец: Овчинников Иван Васильевич

Мать: Овчинникова Ирина Степановна

Жеребятьево, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Жеребятьево, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1859 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Жеребятьево, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1860 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Жеребятьево, Домодедово, Московская область
Смерть
Неизвестно

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