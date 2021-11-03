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Овчинников Василий Сергеевич

Место рождения

Жеребятьево, Домодедово, Московская область

Дата рождения

Около 1777 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1777 ст.

Отец: Овчинников Сергей Филиппович

Мать: Овчинникова Аксинья

Жеребятьево, Домодедово, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Овчинникова Татьяна Семеновна

Рождение ребёнка
Около 1792

Сын: Овчинников Иван Васильевич

Мать ребёнка: Овчинникова Татьяна Семеновна

Жеребятьево, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1798 ст.

Дочь: Овчинникова Авдотья Васильевна

Мать ребёнка: Овчинникова Татьяна Семеновна

Жеребятьево, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1800 ст.

Дочь: Овчинникова Федосья Васильевна

Мать ребёнка: Овчинникова Татьяна Семеновна

Жеребятьево, Домодедово, Московская область
Смерть
Неизвестно

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