Овчинников Василий Сергеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1777 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1777 ст.
Отец: Овчинников Сергей Филиппович
Мать: Овчинникова Аксинья
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1792
Сын: Овчинников Иван Васильевич
Мать ребёнка: Овчинникова Татьяна Семеновна
Рождение ребёнка
Около 1798 ст.
Дочь: Овчинникова Авдотья Васильевна
Мать ребёнка: Овчинникова Татьяна Семеновна
Рождение ребёнка
Около 1800 ст.
Дочь: Овчинникова Федосья Васильевна
Мать ребёнка: Овчинникова Татьяна Семеновна
Смерть
Неизвестно