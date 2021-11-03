Овчинников Степан Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1827 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1827 ст.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Овчинников Иван Степанович
Мать ребёнка: Овчинникова Мария Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1850 ст.
Дочь: Овчинникова Александра Степановна
Мать ребёнка: Овчинникова Мария Григорьевна
Рождение ребёнка
Около 1857 ст.
Сын: Овчинников Василий Степанович
Мать ребёнка: Овчинникова Мария Григорьевна
Смерть
Неизвестно