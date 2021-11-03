Овчинников Степан Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОвчинников Степан Иванович

Овчинников Степан Иванович

Место рождения

Жеребятьево, Домодедово, Московская область

Дата рождения

Около 1827 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1827 ст.

Отец: Овчинников Иван Васильевич

Мать: Овчинникова Ирина Степановна

Жеребятьево, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Овчинников Иван Степанович

Мать ребёнка: Овчинникова Мария Григорьевна

Жеребятьево, Домодедово, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Овчинникова Мария Григорьевна

Рождение ребёнка
Около 1850 ст.

Дочь: Овчинникова Александра Степановна

Мать ребёнка: Овчинникова Мария Григорьевна

Жеребятьево, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1857 ст.

Сын: Овчинников Василий Степанович

Мать ребёнка: Овчинникова Мария Григорьевна

Жеребятьево, Домодедово, Московская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.