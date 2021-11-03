Овчинникова Мария Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Овчинникова Мария Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1829 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1829 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Овчинников Иван Степанович

Отец ребёнка: Овчинников Степан Иванович

Жеребятьево, Домодедово, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Овчинников Степан Иванович

Рождение ребёнка
Около 1850 ст.

Дочь: Овчинникова Александра Степановна

Отец ребёнка: Овчинников Степан Иванович

Жеребятьево, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1857 ст.

Сын: Овчинников Василий Степанович

Отец ребёнка: Овчинников Степан Иванович

Жеребятьево, Домодедово, Московская область

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