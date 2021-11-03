Овчинникова Мария Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1829 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Около 1829 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Овчинников Иван Степанович
Отец ребёнка: Овчинников Степан Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1850 ст.
Дочь: Овчинникова Александра Степановна
Отец ребёнка: Овчинников Степан Иванович
Рождение ребёнка
Около 1857 ст.
Сын: Овчинников Василий Степанович
Отец ребёнка: Овчинников Степан Иванович