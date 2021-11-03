Овчинникова Татьяна Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Овчинникова Татьяна Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1777 г.р.

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1785

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Овчинников Василий Сергеевич

Рождение ребёнка
Около 1792

Сын: Овчинников Иван Васильевич

Отец ребёнка: Овчинников Василий Сергеевич

Жеребятьево, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1798 ст.

Дочь: Овчинникова Авдотья Васильевна

Отец ребёнка: Овчинников Василий Сергеевич

Жеребятьево, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1800 ст.

Дочь: Овчинникова Федосья Васильевна

Отец ребёнка: Овчинников Василий Сергеевич

Жеребятьево, Домодедово, Московская область
Смерть
Неизвестно

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