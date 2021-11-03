Овчинникова Татьяна Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1785
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1785
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1792
Сын: Овчинников Иван Васильевич
Отец ребёнка: Овчинников Василий Сергеевич
Рождение ребёнка
Около 1798 ст.
Дочь: Овчинникова Авдотья Васильевна
Отец ребёнка: Овчинников Василий Сергеевич
Рождение ребёнка
Около 1800 ст.
Дочь: Овчинникова Федосья Васильевна
Отец ребёнка: Овчинников Василий Сергеевич
Смерть
Неизвестно