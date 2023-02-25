Албэртини Луиджи
мужской, родился 09.09.1931, г. Рим, Лацио, Королевство Италия
ОтецАлбэртини Леонардо Джузеппе30.04.1903 г.р.
МатьАлбэртини (Сухотина) Татьяна Михайловна06.11.1905 г.р.
Супруги
Албэртини (Дзанони) Николетта1931 г.р.
Дети
Албэртини Леонардо30.09.1957 г.р.
Албэртини Андреа (Андрей)10.02.1960 г.р.Показать еще 1
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- БиографияБиография
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1931
г. Рим, Лацио, Королевство Италия
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.09.1957
Сын: Албэртини Леонардо
Мать ребёнка: Албэртини (Дзанони) Николетта
коммуна Самедан, Граубюнден, Швейцарская конфедерация
Рождение ребёнка
10.02.1960
Сын: Албэртини Андреа (Андрей)
Мать ребёнка: Албэртини (Дзанони) Николетта
г. Рим, Лацио, Итальянская республика
Рождение ребёнка
23.11.1968
Сын: Албэртини Филиппо
Мать ребёнка: Албэртини (Дзанони) Николетта
г. Рим, Лацио, Итальянская республика