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Албэртини Луиджи

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Место рождения

г. Рим, Лацио, Королевство Италия

Дата рождения

09.09.1931

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1931

Отец: Албэртини Леонардо Джузеппе

Мать: Албэртини Татьяна Михайловна

г. Рим, Лацио, Королевство Италия
Рождение ребёнка
30.09.1957

Сын: Албэртини Леонардо

Мать ребёнка: Албэртини Николетта

коммуна Самедан, Граубюнден, Швейцарская конфедерация
Рождение ребёнка
10.02.1960

Сын: Албэртини Андреа

Мать ребёнка: Албэртини Николетта

г. Рим, Лацио, Итальянская республика
Рождение ребёнка
23.11.1968

Сын: Албэртини Филиппо

Мать ребёнка: Албэртини Николетта

г. Рим, Лацио, Итальянская республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Албэртини Николетта

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