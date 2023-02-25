Албэртини Луиджи
Место рожденияг. Рим, Лацио, Королевство Италия
Дата рождения09.09.1931
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1931
г. Рим, Лацио, Королевство Италия
Рождение ребёнка
30.09.1957
Сын: Албэртини Леонардо
Мать ребёнка: Албэртини Николетта
коммуна Самедан, Граубюнден, Швейцарская конфедерация
Рождение ребёнка
10.02.1960
Сын: Албэртини Андреа
Мать ребёнка: Албэртини Николетта
г. Рим, Лацио, Итальянская республика
Рождение ребёнка
23.11.1968
Сын: Албэртини Филиппо
Мать ребёнка: Албэртини Николетта
г. Рим, Лацио, Итальянская республика
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Албэртини Николетта