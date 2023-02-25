Албэртини Луиджи 09.09.1931 — найти родственников по фамилии на Familio

Албэртини Луиджи

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 09.09.1931, г. Рим, Лацио, Королевство Италия

Отец
Албэртини Леонардо Джузеппе30.04.1903 г.р.
Мать
Албэртини (Сухотина) Татьяна Михайловна06.11.1905 г.р.
Супруги
Албэртини (Дзанони) Николетта1931 г.р.
Дети
Албэртини Леонардо30.09.1957 г.р.
Албэртини Андреа (Андрей)10.02.1960 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1931

Отец: Албэртини Леонардо Джузеппе

Мать: Албэртини (Сухотина) Татьяна Михайловна

г. Рим, Лацио, Королевство Италия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Албэртини (Дзанони) Николетта

Рождение ребёнка
30.09.1957

Сын: Албэртини Леонардо

Мать ребёнка: Албэртини (Дзанони) Николетта

коммуна Самедан, Граубюнден, Швейцарская конфедерация

Рождение ребёнка
10.02.1960

Сын: Албэртини Андреа (Андрей)

Мать ребёнка: Албэртини (Дзанони) Николетта

г. Рим, Лацио, Итальянская республика

Рождение ребёнка
23.11.1968

Сын: Албэртини Филиппо

Мать ребёнка: Албэртини (Дзанони) Николетта

г. Рим, Лацио, Итальянская республика

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