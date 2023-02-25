Албэртини Леонардо Джузеппе — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Албэртини Леонардо Джузеппе

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Место рождения

г. Милан, Королевство Италия

Дата рождения

30.04.1903

Дата смерти

17.10.1981

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1903

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Милан, Королевство Италия
Бракосочетание
1930

Жена: Албэртини Татьяна Михайловна

Рождение ребёнка
09.09.1931

Сын: Албэртини Луиджи

Мать ребёнка: Албэртини Татьяна Михайловна

г. Рим, Лацио, Королевство Италия
Рождение ребёнка
1934

Дочь: Албэртини Анна

Мать ребёнка: Албэртини Татьяна Михайловна

г. Рим, Лацио, Итальянская республика
Рождение ребёнка
11.05.1937

Дочь: Гадда Конти Марта

Мать ребёнка: Албэртини Татьяна Михайловна

г. Рим, Лацио, Итальянская республика
Рождение ребёнка
15.03.1948

Дочь: Пурификато Кристина

Мать ребёнка: Албэртини Татьяна Михайловна

г. Рим, Лацио, Итальянская республика
Смерть
17.10.1981
г. Рим, Лацио, Итальянская республика
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