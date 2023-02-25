Албэртини Леонардо Джузеппе
Место рожденияг. Милан, Королевство Италия
Дата рождения30.04.1903
Дата смерти17.10.1981
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1903
Отец: не указан
Мать: не указана
г. Милан, Королевство Италия
Бракосочетание
1930
Рождение ребёнка
09.09.1931
Сын: Албэртини Луиджи
Мать ребёнка: Албэртини Татьяна Михайловна
г. Рим, Лацио, Королевство Италия
Рождение ребёнка
1934
Дочь: Албэртини Анна
Мать ребёнка: Албэртини Татьяна Михайловна
г. Рим, Лацио, Итальянская республика
Рождение ребёнка
11.05.1937
Дочь: Гадда Конти Марта
Мать ребёнка: Албэртини Татьяна Михайловна
г. Рим, Лацио, Итальянская республика
Рождение ребёнка
15.03.1948
Дочь: Пурификато Кристина
Мать ребёнка: Албэртини Татьяна Михайловна
г. Рим, Лацио, Итальянская республика
Смерть
17.10.1981
г. Рим, Лацио, Итальянская республика