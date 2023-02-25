Гадда Конти (Албэртини) Марта 11.05.1937 — найти родственников по фамилии на Familio

Гадда Конти (Албэртини) Марта

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 11.05.1937, г. Рим, Лацио, Итальянская республика

Отец
Албэртини Леонардо Джузеппе30.04.1903 г.р.
Мать
Албэртини (Сухотина) Татьяна Михайловна06.11.1905 г.р.
Супруги
Гадда Конти Джузеппе1930 г.р.
Дети
Гадда Конти Пьеро14.01.1959 г.р.
Гадда Конти Марко18.08.1960 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1937

Отец: Албэртини Леонардо Джузеппе

Мать: Албэртини (Сухотина) Татьяна Михайловна

г. Рим, Лацио, Итальянская республика

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гадда Конти Джузеппе

Рождение ребёнка
14.01.1959

Сын: Гадда Конти Пьеро

Отец ребёнка: Гадда Конти Джузеппе

г. Милан, Ломбардия, Итальянская республика

Рождение ребёнка
18.08.1960

Сын: Гадда Конти Марко

Отец ребёнка: Гадда Конти Джузеппе

г. Милан, Ломбардия, Итальянская республика

Рождение ребёнка
15.11.1965

Дочь: Строссер (Гадда Конти) Костанца

Отец ребёнка: Гадда Конти Джузеппе

г. Милан, Ломбардия, Итальянская республика

Рождение ребёнка
16.09.1969

Дочь: Стиллер-Тимор (Гадда Конти) Илария

Отец ребёнка: Гадда Конти Джузеппе

г. Милан, Ломбардия, Итальянское королевство

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