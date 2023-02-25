Гадда Конти (Албэртини) Марта
женский, родилась 11.05.1937, г. Рим, Лацио, Итальянская республика
ОтецАлбэртини Леонардо Джузеппе30.04.1903 г.р.
МатьАлбэртини (Сухотина) Татьяна Михайловна06.11.1905 г.р.
Супруги
Гадда Конти Джузеппе1930 г.р.
Дети
Гадда Конти Пьеро14.01.1959 г.р.
Гадда Конти Марко18.08.1960 г.р.Показать еще 2
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Место
Комментарий
Рождение
11.05.1937
г. Рим, Лацио, Итальянская республика
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гадда Конти Джузеппе
Рождение ребёнка
14.01.1959
Сын: Гадда Конти Пьеро
Отец ребёнка: Гадда Конти Джузеппе
г. Милан, Ломбардия, Итальянская республика
Рождение ребёнка
18.08.1960
Сын: Гадда Конти Марко
Отец ребёнка: Гадда Конти Джузеппе
г. Милан, Ломбардия, Итальянская республика
Рождение ребёнка
15.11.1965
Дочь: Строссер (Гадда Конти) Костанца
Отец ребёнка: Гадда Конти Джузеппе
г. Милан, Ломбардия, Итальянская республика
Рождение ребёнка
16.09.1969
Дочь: Стиллер-Тимор (Гадда Конти) Илария
Отец ребёнка: Гадда Конти Джузеппе
г. Милан, Ломбардия, Итальянское королевство