Гадда Конти (Албэртини) Марта — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГадда Конти (Албэртини) Марта

Гадда Конти (Албэртини) Марта

avatar

Место рождения

г. Рим, Лацио, Итальянская республика

Дата рождения

11.05.1937

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1937

Отец: Албэртини Леонардо Джузеппе

Мать: Албэртини Татьяна Михайловна

г. Рим, Лацио, Итальянская республика
Рождение ребёнка
14.01.1959

Сын: Гадда Конти Пьеро

Отец ребёнка: Гадда Конти Джузеппе

г. Милан, Ломбардия, Итальянская республика
Рождение ребёнка
18.08.1960

Сын: Гадда Конти Марко

Отец ребёнка: Гадда Конти Джузеппе

г. Милан, Ломбардия, Итальянская республика
Рождение ребёнка
15.11.1965

Дочь: Строссер Костанца

Отец ребёнка: Гадда Конти Джузеппе

г. Милан, Ломбардия, Итальянская республика
Рождение ребёнка
16.09.1969

Дочь: Стиллер-Тимор Илария

Отец ребёнка: Гадда Конти Джузеппе

г. Милан, Ломбардия, Итальянское королевство
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гадда Конти Джузеппе

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close