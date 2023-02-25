Гадда Конти (Албэртини) Марта
Место рожденияг. Рим, Лацио, Итальянская республика
Дата рождения11.05.1937
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
11.05.1937
г. Рим, Лацио, Итальянская республика
Рождение ребёнка
14.01.1959
Сын: Гадда Конти Пьеро
Отец ребёнка: Гадда Конти Джузеппе
г. Милан, Ломбардия, Итальянская республика
Рождение ребёнка
18.08.1960
Сын: Гадда Конти Марко
Отец ребёнка: Гадда Конти Джузеппе
г. Милан, Ломбардия, Итальянская республика
Рождение ребёнка
15.11.1965
Дочь: Строссер Костанца
Отец ребёнка: Гадда Конти Джузеппе
г. Милан, Ломбардия, Итальянская республика
Рождение ребёнка
16.09.1969
Дочь: Стиллер-Тимор Илария
Отец ребёнка: Гадда Конти Джузеппе
г. Милан, Ломбардия, Итальянское королевство
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гадда Конти Джузеппе