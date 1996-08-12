Албэртини (Сухотина) Татьяна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Албэртини (Сухотина) Татьяна Михайловна

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Место рождения

Ясная Поляна, Щекинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

06.11.1905

Дата смерти

12.08.1996

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1905

Отец: Сухотин Михаил Сергеевич

Мать: Сухотина Татьяна Львовна

Ясная Поляна, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
1930

Муж: Албэртини Леонардо Джузеппе

Рождение ребёнка
09.09.1931

Сын: Албэртини Луиджи

Отец ребёнка: Албэртини Леонардо Джузеппе

г. Рим, Лацио, Королевство Италия
Рождение ребёнка
1934

Дочь: Албэртини Анна

Отец ребёнка: Албэртини Леонардо Джузеппе

г. Рим, Лацио, Итальянская республика
Рождение ребёнка
11.05.1937

Дочь: Гадда Конти Марта

Отец ребёнка: Албэртини Леонардо Джузеппе

г. Рим, Лацио, Итальянская республика
Рождение ребёнка
15.03.1948

Дочь: Пурификато Кристина

Отец ребёнка: Албэртини Леонардо Джузеппе

г. Рим, Лацио, Итальянская республика
Смерть
12.08.1996
г. Рим, Лацио, Итальянская республика
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