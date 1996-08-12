Албэртини (Сухотина) Татьяна Михайловна
Место рождения
Дата рождения06.11.1905
Дата смерти12.08.1996
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1905
Отец: Сухотин Михаил Сергеевич
Мать: Сухотина Татьяна Львовна
Бракосочетание
1930
Рождение ребёнка
09.09.1931
Сын: Албэртини Луиджи
Отец ребёнка: Албэртини Леонардо Джузеппе
г. Рим, Лацио, Королевство Италия
Рождение ребёнка
1934
Дочь: Албэртини Анна
Отец ребёнка: Албэртини Леонардо Джузеппе
г. Рим, Лацио, Итальянская республика
Рождение ребёнка
11.05.1937
Дочь: Гадда Конти Марта
Отец ребёнка: Албэртини Леонардо Джузеппе
г. Рим, Лацио, Итальянская республика
Рождение ребёнка
15.03.1948
Дочь: Пурификато Кристина
Отец ребёнка: Албэртини Леонардо Джузеппе
г. Рим, Лацио, Итальянская республика
Смерть
12.08.1996
г. Рим, Лацио, Итальянская республика