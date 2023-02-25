Албэртини (Дзанони) Николетта
Место рожденияНе указано
Дата рождения1931
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.09.1957
Сын: Албэртини Леонардо
Отец ребёнка: Албэртини Луиджи
коммуна Самедан, Граубюнден, Швейцарская конфедерация
Рождение ребёнка
10.02.1960
Сын: Албэртини Андреа
Отец ребёнка: Албэртини Луиджи
г. Рим, Лацио, Итальянская республика
Рождение ребёнка
23.11.1968
Сын: Албэртини Филиппо
Отец ребёнка: Албэртини Луиджи
г. Рим, Лацио, Итальянская республика
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Албэртини Луиджи