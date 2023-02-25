Албэртини (Дзанони) Николетта — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Албэртини (Дзанони) Николетта

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1931

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1931 г.р.

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.09.1957

Сын: Албэртини Леонардо

Отец ребёнка: Албэртини Луиджи

коммуна Самедан, Граубюнден, Швейцарская конфедерация
Рождение ребёнка
10.02.1960

Сын: Албэртини Андреа

Отец ребёнка: Албэртини Луиджи

г. Рим, Лацио, Итальянская республика
Рождение ребёнка
23.11.1968

Сын: Албэртини Филиппо

Отец ребёнка: Албэртини Луиджи

г. Рим, Лацио, Итальянская республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Албэртини Луиджи

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