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Албэртини Леонардо

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Место рождения

коммуна Самедан, Граубюнден, Швейцарская конфедерация

Дата рождения

30.09.1957

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1957

Отец: Албэртини Луиджи

Мать: Албэртини Николетта

коммуна Самедан, Граубюнден, Швейцарская конфедерация
Рождение ребёнка
02.08.1997

Сын: Албэртини Луиджи

Мать ребёнка: Албэртини Алессандра

г. Милан, Ломбардия, Республика Италия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Албэртини Алессандра

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