Албэртини Леонардо
Место рождениякоммуна Самедан, Граубюнден, Швейцарская конфедерация
Дата рождения30.09.1957
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
30.09.1957
Отец: Албэртини Луиджи
Мать: Албэртини Николетта
коммуна Самедан, Граубюнден, Швейцарская конфедерация
Рождение ребёнка
02.08.1997
Сын: Албэртини Луиджи
Мать ребёнка: Албэртини Алессандра
г. Милан, Ломбардия, Республика Италия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Албэртини Алессандра