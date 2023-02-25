Албэртини Андреа (Андрей) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Албэртини Андреа (Андрей)

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Место рождения

г. Рим, Лацио, Итальянская республика

Дата рождения

10.02.1960

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1960

Отец: Албэртини Луиджи

Мать: Албэртини Николетта

г. Рим, Лацио, Итальянская республика
Рождение ребёнка
30.07.1990

Дочь: Албэртини Киара

Мать ребёнка: Албэртини Моника

г. Рим, Лацио, Итальянская республика
Рождение ребёнка
30.12.1992

Дочь: Албэртини Томазо

Мать ребёнка: Албэртини Моника

г. Рим, Лацио, Итальянская республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Албэртини Моника

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