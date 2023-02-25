Албэртини Андреа (Андрей)
Место рожденияг. Рим, Лацио, Итальянская республика
Дата рождения10.02.1960
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1960
Отец: Албэртини Луиджи
Мать: Албэртини Николетта
г. Рим, Лацио, Итальянская республика
Рождение ребёнка
30.07.1990
Дочь: Албэртини Киара
Мать ребёнка: Албэртини Моника
г. Рим, Лацио, Итальянская республика
Рождение ребёнка
30.12.1992
Дочь: Албэртини Томазо
Мать ребёнка: Албэртини Моника
г. Рим, Лацио, Итальянская республика
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Албэртини Моника