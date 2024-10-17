Акилина Иванова
Место рожденияд. Павадкино Костромской губ. Галического уезда
Дата рождения1808
Дата смерти01.12.1859
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
26.05.1835
Муж: Артамон Григорьев
Рождение ребёнка
15.02.1838
Сын: Поликарп Артамонов
Отец ребёнка: Артамон Григорьев
Синьково, Романово-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния
Рождение ребёнка
19.05.1839
Отец ребёнка: Артамон Григорьев
Рождение ребёнка
13.01.1841
Сын: Петр Артамонов
Отец ребёнка: Артамон Григорьев
Рождение ребёнка
15.03.1843
Сын: Алексей Артамонов
Отец ребёнка: Артамон Григорьев
Рождение ребёнка
18.06.1845
Сын: Павел Артамонов
Отец ребёнка: Артамон Григорьев
Рождение ребёнка
05.09.1847
Сын: Никита Артамонов
Отец ребёнка: Артамон Григорьев
Рождение ребёнка
22.02.1850
Дочь: Евдакия Артамонова
Отец ребёнка: Артамон Григорьев
Рождение ребёнка
26.06.1853
Сын: Артамонов Кузьма Артамонов
Отец ребёнка: Артамон Григорьев
Рождение ребёнка
20.04.1855
Сын: Семен Артамонов
Отец ребёнка: Артамон Григорьев
Рождение ребёнка
14.07.1857
Сын: Илья Артамонов
Отец ребёнка: Артамон Григорьев
Смерть
01.12.1859
Причина смерти: от простуды | от простуды
Похороны
03.12.1859