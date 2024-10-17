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Акилина Иванова

Место рождения

д. Павадкино Костромской губ. Галического уезда

Дата рождения

1808

Дата смерти

01.12.1859

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1792 г.р.

Дети

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
26.05.1835

Муж: Артамон Григорьев

Рождение ребёнка
15.02.1838

Сын: Поликарп Артамонов

Отец ребёнка: Артамон Григорьев

Синьково, Романово-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния
Рождение ребёнка
19.05.1839

Сын: Артамонов Иван Артамонов

Отец ребёнка: Артамон Григорьев

Баринцево, Любимский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
13.01.1841

Сын: Петр Артамонов

Отец ребёнка: Артамон Григорьев

Баринцево, Любимский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
15.03.1843

Сын: Алексей Артамонов

Отец ребёнка: Артамон Григорьев

Баринцево, Любимский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
18.06.1845

Сын: Павел Артамонов

Отец ребёнка: Артамон Григорьев

Баринцево, Любимский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
05.09.1847

Сын: Никита Артамонов

Отец ребёнка: Артамон Григорьев

Баринцево, Любимский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
22.02.1850

Дочь: Евдакия Артамонова

Отец ребёнка: Артамон Григорьев

Баринцево, Любимский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
26.06.1853

Сын: Артамонов Кузьма Артамонов

Отец ребёнка: Артамон Григорьев

Баринцево, Любимский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
20.04.1855

Сын: Семен Артамонов

Отец ребёнка: Артамон Григорьев

Баринцево, Любимский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
14.07.1857

Сын: Илья Артамонов

Отец ребёнка: Артамон Григорьев

Баринцево, Любимский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
01.12.1859
Баринцево, Любимский муниципальный район, Ярославская область
Причина смерти: от простуды | от простуды
Похороны
03.12.1859

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