Артамонов Кузьма Артамонов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАртамонов Кузьма Артамонов

Артамонов Кузьма Артамонов

Место рождения

Баринцево, Любимский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

26.06.1853

Дата смерти

10.10.1917

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1853

Отец: Артамон Григорьев

Мать: Акилина Иванова

Баринцево, Любимский муниципальный район, Ярославская область
Крещение
27.06.1853
восприемники: той же вотчины и деревни крестьянин Кирилл Анисимов
Бракосочетание
05.05.1877

Жена: Марина Антипина

Рождение ребёнка
01.10.1894

Дочь: (Артамонова) Афанасия Кузьмина

Мать ребёнка: Марина Антипина

Баринцево, Любимский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
21.01.1898

Сын: Артамонов Василий Кузьмин

Мать ребёнка: Марина Антипина

Баринцево, Любимский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
10.10.1917
Баринцево, Любимский муниципальный район, Ярославская область
Причина смерти: от старости | от старости
Похороны
12.10.1917

Мы используем куки для улучшения работы сайта.