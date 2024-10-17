Артамонов Кузьма Артамонов
Место рождения
Дата рождения26.06.1853
Дата смерти10.10.1917
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1853
Отец: Артамон Григорьев
Мать: Акилина Иванова
Крещение
27.06.1853
восприемники: той же вотчины и деревни крестьянин Кирилл Анисимов
Бракосочетание
05.05.1877
Жена: Марина Антипина
Рождение ребёнка
01.10.1894
Дочь: (Артамонова) Афанасия Кузьмина
Мать ребёнка: Марина Антипина
Рождение ребёнка
21.01.1898
Сын: Артамонов Василий Кузьмин
Мать ребёнка: Марина Антипина
Смерть
10.10.1917
Причина смерти: от старости | от старости
Похороны
12.10.1917