Марина Антипина
Место рождения
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
05.05.1877
Рождение ребёнка
01.10.1894
Дочь: (Артамонова) Афанасия Кузьмина
Отец ребёнка: Артамонов Кузьма Артамонов
Рождение ребёнка
21.01.1898
Сын: Артамонов Василий Кузьмин
Отец ребёнка: Артамонов Кузьма Артамонов
Смерть
Неизвестно