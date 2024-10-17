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Марина Антипина

Место рождения

Баринцево, Любимский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Баринцево, Любимский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
05.05.1877

Муж: Артамонов Кузьма Артамонов

Рождение ребёнка
01.10.1894

Дочь: (Артамонова) Афанасия Кузьмина

Отец ребёнка: Артамонов Кузьма Артамонов

Баринцево, Любимский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
21.01.1898

Сын: Артамонов Василий Кузьмин

Отец ребёнка: Артамонов Кузьма Артамонов

Баринцево, Любимский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно

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