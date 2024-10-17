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Семен Артамонов

Место рождения

Баринцево, Любимский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

20.04.1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1855

Отец: Артамон Григорьев

Мать: Акилина Иванова

Баринцево, Любимский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агафья Васильева

Крещение
21.04.1855
восприемники: той же вотчины и деревни крестьянский сын Иван Кирилов
Рождение ребёнка
01.11.1892

Дочь: Феоктиста Семенова

Мать ребёнка: Агафья Васильева

Смерть
Неизвестно

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