Семен Артамонов
Место рождения
Дата рождения20.04.1855
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1855
Отец: Артамон Григорьев
Мать: Акилина Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агафья Васильева
Крещение
21.04.1855
восприемники: той же вотчины и деревни крестьянский сын Иван Кирилов
Рождение ребёнка
01.11.1892
Дочь: Феоктиста Семенова
Мать ребёнка: Агафья Васильева
Смерть
Неизвестно