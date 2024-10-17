Павел Артамонов
Место рождения
Дата рождения18.06.1845
Дата смерти13.12.1914
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1845
Отец: Артамон Григорьев
Мать: Акилина Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Авдотья Максимова
Крещение
19.06.1845
восприемники: деревни Митина отставной солдат Яков Яковлев
Рождение ребёнка
1868
Сын: Иван Павлов
Мать ребёнка: Авдотья Максимова
Рождение ребёнка
1870
Мать ребёнка: Авдотья Максимова
Рождение ребёнка
1877
Сын: Андрей Павлов
Мать ребёнка: Авдотья Максимова
Рождение ребёнка
1877
Мать ребёнка: Авдотья Максимова
Рождение ребёнка
14.09.1879
Дочь: Любовь Павлова
Мать ребёнка: Авдотья Максимова
Бракосочетание
04.02.1880
Жена: Анна Трофимова
Рождение ребёнка
1885
Сын: Василий Павлов
Мать ребёнка: Анна Трофимова
Рождение ребёнка
27.09.1887
Сын: Александр Павлов
Мать ребёнка: Анна Трофимова
Рождение ребёнка
02.03.1889
Дочь: Анастасия Павлова
Мать ребёнка: Анна Трофимова
Рождение ребёнка
14.10.1891
Дочь: Анна Павлова
Мать ребёнка: Анна Трофимова
Рождение ребёнка
04.03.1894
Сын: Федор Павлов
Мать ребёнка: Анна Трофимова
Рождение ребёнка
03.04.1897
Мать ребёнка: Анна Трофимова
Бракосочетание
11.07.1904
Смерть
13.12.1914
Причина смерти: от преклонности лет | от преклонности лет
Похороны
15.12.1914