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Павел Артамонов

Место рождения

Баринцево, Любимский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

18.06.1845

Дата смерти

13.12.1914

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1845

Отец: Артамон Григорьев

Мать: Акилина Иванова

Баринцево, Любимский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдотья Максимова

Крещение
19.06.1845
восприемники: деревни Митина отставной солдат Яков Яковлев
Рождение ребёнка
1868

Сын: Иван Павлов

Мать ребёнка: Авдотья Максимова

Рождение ребёнка
1870

Сын: Артамонова Иван Павлов

Мать ребёнка: Авдотья Максимова

Баринцево, Любимский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1877

Сын: Андрей Павлов

Мать ребёнка: Авдотья Максимова

Рождение ребёнка
1877

Сын: Артамонов Андрей Павлов

Мать ребёнка: Авдотья Максимова

Баринцево, Любимский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
14.09.1879

Дочь: Любовь Павлова

Мать ребёнка: Авдотья Максимова

Баринцево, Любимский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
04.02.1880

Жена: Анна Трофимова

Рождение ребёнка
1885

Сын: Василий Павлов

Мать ребёнка: Анна Трофимова

Рождение ребёнка
27.09.1887

Сын: Александр Павлов

Мать ребёнка: Анна Трофимова

Баринцево, Любимский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
02.03.1889

Дочь: Анастасия Павлова

Мать ребёнка: Анна Трофимова

Баринцево, Любимский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
14.10.1891

Дочь: Анна Павлова

Мать ребёнка: Анна Трофимова

Баринцево, Любимский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
04.03.1894

Сын: Федор Павлов

Мать ребёнка: Анна Трофимова

Баринцево, Любимский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
03.04.1897

Сын: Артамонов Георгий Павлов

Мать ребёнка: Анна Трофимова

Баринцево, Любимский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
11.07.1904

Жена: Артамонова (Кузнецова) Соломогия Николаева

Смерть
13.12.1914
Баринцево, Любимский муниципальный район, Ярославская область
Причина смерти: от преклонности лет | от преклонности лет
Похороны
15.12.1914

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