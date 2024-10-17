Петр Артамонов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПетр Артамонов

Петр Артамонов

Место рождения

Баринцево, Любимский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

13.01.1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1841

Отец: Артамон Григорьев

Мать: Акилина Иванова

Баринцево, Любимский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Катерина Викторова

Крещение
14.01.1841
восприемники: той же вотчины и деревни крестьянин Степан Васильев
Рождение ребёнка
03.06.1862

Сын: Тимофей Петров

Мать ребёнка: Катерина Викторова

Баринцево, Любимский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.