Петр Артамонов
Место рождения
Дата рождения13.01.1841
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1841
Отец: Артамон Григорьев
Мать: Акилина Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Катерина Викторова
Крещение
14.01.1841
восприемники: той же вотчины и деревни крестьянин Степан Васильев
Рождение ребёнка
03.06.1862
Сын: Тимофей Петров
Мать ребёнка: Катерина Викторова
Смерть
Неизвестно