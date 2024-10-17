Тимофей Петров
Место рождения
Дата рождения03.06.1862
Дата смерти06.06.1862
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1862
Отец: Петр Артамонов
Мать: Катерина Викторова
Крещение
04.06.1862
восприемники: проживающий в городе Дюбим временнообязаный дворовый человек Алексей Александров
Смерть
06.06.1862
Причина смерти: от неизвестной болезни | от неизвестной болезни
Похороны
08.06.1862