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Тимофей Петров

Место рождения

Баринцево, Любимский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

03.06.1862

Дата смерти

06.06.1862

Пол

Мужской

Отец

1841 г.р.

Мать

1839 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1862

Отец: Петр Артамонов

Мать: Катерина Викторова

Баринцево, Любимский муниципальный район, Ярославская область
Крещение
04.06.1862
восприемники: проживающий в городе Дюбим временнообязаный дворовый человек Алексей Александров
Смерть
06.06.1862
Баринцево, Любимский муниципальный район, Ярославская область
Причина смерти: от неизвестной болезни | от неизвестной болезни
Похороны
08.06.1862

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