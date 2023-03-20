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Тарасов Алексей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

1841

Пол

Мужской

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Тарасов Матвей Тарасьев

Мать: Тарасова Евфимия Калинина

Рождение ребёнка
1823

Сын: Тарасов Андрей Алексеевич

Мать ребёнка: Тарасова Евдокия Кононова

Рождение ребёнка
1825

Дочь: Давыдова Мавра Алексеевна

Мать ребёнка: Тарасова Февронья Васильевна

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Акулина Алексеевна

Мать ребёнка: Тарасова Февронья Васильевна

Рождение ребёнка
1832

Сын: Тарасов Михаил Алексеевич

Мать ребёнка: Тарасова Февронья Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тарасова Евдокия Кононова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тарасова Февронья Васильевна

Смерть
1841
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