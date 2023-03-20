Тарасов Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
Дата смерти1841
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: Тарасов Матвей Тарасьев
Рождение ребёнка
1823
Сын: Тарасов Андрей Алексеевич
Мать ребёнка: Тарасова Евдокия Кононова
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Давыдова Мавра Алексеевна
Мать ребёнка: Тарасова Февронья Васильевна
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Акулина Алексеевна
Мать ребёнка: Тарасова Февронья Васильевна
Рождение ребёнка
1832
Сын: Тарасов Михаил Алексеевич
Мать ребёнка: Тарасова Февронья Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1841