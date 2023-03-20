Тарасова Евфимия Калинина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
02.11.1802
Рождение ребёнка
1806
Сын: Тарасов Алексей
Отец ребёнка: Тарасов Матвей Тарасьев
Рождение ребёнка
1812
Сын: Тарасов Афонасий Матвеевич
Отец ребёнка: Тарасов Матвей Тарасьев
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Евдокия Матвеевна
Отец ребёнка: Тарасов Матвей Тарасьев
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Евдокия Матвеевна
Отец ребёнка: Тарасов Матвей Тарасьев
Смерть
Неизвестно