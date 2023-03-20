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Тарасова Евфимия Калинина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
02.11.1802

Муж: Тарасов Матвей Тарасьев

Рождение ребёнка
1806

Сын: Тарасов Алексей

Отец ребёнка: Тарасов Матвей Тарасьев

Рождение ребёнка
1812

Сын: Тарасов Афонасий Матвеевич

Отец ребёнка: Тарасов Матвей Тарасьев

Рождение ребёнка
1813

Дочь: Евдокия Матвеевна

Отец ребёнка: Тарасов Матвей Тарасьев

Рождение ребёнка
1819

Дочь: Евдокия Матвеевна

Отец ребёнка: Тарасов Матвей Тарасьев

Смерть
Неизвестно
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