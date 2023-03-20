Тарасов Афонасий Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
Дата смерти1846
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: Тарасов Матвей Тарасьев
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Акулина Афонасьевна
Мать ребёнка: Тарасова Василиса Михайловна
Рождение ребёнка
1836
Сын: Тарасов Ларион Афонасьевич
Мать ребёнка: Тарасова Василиса Михайловна
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Авдотья Афонасьевна
Мать ребёнка: Тарасова Василиса Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1846