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Тарасов Афонасий Матвеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

1846

Пол

Мужской

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: Тарасов Матвей Тарасьев

Мать: Тарасова Евфимия Калинина

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Акулина Афонасьевна

Мать ребёнка: Тарасова Василиса Михайловна

Рождение ребёнка
1836

Сын: Тарасов Ларион Афонасьевич

Мать ребёнка: Тарасова Василиса Михайловна

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Авдотья Афонасьевна

Мать ребёнка: Тарасова Василиса Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тарасова Василиса Михайловна

Смерть
1846
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