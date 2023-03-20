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Тарасов Матвей Тарасьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1783

Дата смерти

1845

Пол

Мужской

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: Тарасов Тарас

Мать: не указана

Бракосочетание
02.11.1802

Жена: Тарасова Евфимия Калинина

Рождение ребёнка
1806

Сын: Тарасов Алексей

Мать ребёнка: Тарасова Евфимия Калинина

Рождение ребёнка
1812

Сын: Тарасов Афонасий Матвеевич

Мать ребёнка: Тарасова Евфимия Калинина

Рождение ребёнка
1813

Дочь: Евдокия Матвеевна

Мать ребёнка: Тарасова Евфимия Калинина

Рождение ребёнка
1819

Дочь: Евдокия Матвеевна

Мать ребёнка: Тарасова Евфимия Калинина

Смерть
1845
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