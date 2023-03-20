Тарасов Матвей Тарасьев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1783
Дата смерти1845
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783
Отец: Тарасов Тарас
Бракосочетание
02.11.1802
Рождение ребёнка
1806
Сын: Тарасов Алексей
Мать ребёнка: Тарасова Евфимия Калинина
Рождение ребёнка
1812
Сын: Тарасов Афонасий Матвеевич
Мать ребёнка: Тарасова Евфимия Калинина
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Евдокия Матвеевна
Мать ребёнка: Тарасова Евфимия Калинина
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Евдокия Матвеевна
Мать ребёнка: Тарасова Евфимия Калинина
Смерть
1845