Тарасова Василиса Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1798
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Акулина Афонасьевна
Отец ребёнка: Тарасов Афонасий Матвеевич
Рождение ребёнка
1836
Сын: Тарасов Ларион Афонасьевич
Отец ребёнка: Тарасов Афонасий Матвеевич
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Авдотья Афонасьевна
Отец ребёнка: Тарасов Афонасий Матвеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно