Тарасова Василиса Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТарасова Василиса Михайловна

Тарасова Василиса Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Акулина Афонасьевна

Отец ребёнка: Тарасов Афонасий Матвеевич

Рождение ребёнка
1836

Сын: Тарасов Ларион Афонасьевич

Отец ребёнка: Тарасов Афонасий Матвеевич

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Авдотья Афонасьевна

Отец ребёнка: Тарасов Афонасий Матвеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тарасов Афонасий Матвеевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close