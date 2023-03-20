Тарасова Февронья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1801
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Давыдова Мавра Алексеевна
Отец ребёнка: Тарасов Алексей
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Акулина Алексеевна
Отец ребёнка: Тарасов Алексей
Рождение ребёнка
1832
Сын: Тарасов Михаил Алексеевич
Отец ребёнка: Тарасов Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тарасов Алексей
Смерть
Неизвестно