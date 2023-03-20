Тарасова Февронья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тарасова Февронья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1825

Дочь: Давыдова Мавра Алексеевна

Отец ребёнка: Тарасов Алексей

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Акулина Алексеевна

Отец ребёнка: Тарасов Алексей

Рождение ребёнка
1832

Сын: Тарасов Михаил Алексеевич

Отец ребёнка: Тарасов Алексей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тарасов Алексей

Смерть
Неизвестно
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