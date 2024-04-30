Кисляков Григорий Васильевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 30.01.1813
Дата смерти03.12.1867
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 30.01.1813
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1838
Сын: Кисляков Василий Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1841 или 1843
Дочь: Лапина (Кислякова) Дарья Григорьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1844
Дочь: Щепкина (Кислякова) Татьяна Григорьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
05.09.1853
Дочь: Кудрявцева (Кислякова) Мария Григорьевна
Мать ребёнка: Кислякова Параскева Васильевна
Рождение ребёнка
02.04.1857
Дочь: Кислякова (Кислякова) Дарья Григорьевна
Мать ребёнка: Кислякова Параскева Васильевна
Рождение ребёнка
02.04.1857
Дочь: Кислякова (Кислякова) Матрона Григорьевна
Мать ребёнка: Кислякова Параскева Васильевна
Рождение ребёнка
Около ?.04.1858
Дочь: Кислякова (Кислякова) Матрона Григорьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
07.06.1860
Сын: Кисляков Федор Григорьевич
Мать ребёнка: Кислякова Параскева Васильевна
Смерть
03.12.1867