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Кисляков Григорий Васильевич

Место рождения

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

Около 30.01.1813

Дата смерти

03.12.1867

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 30.01.1813

Отец: Кисляков Василий Вавилович

Мать: Кислякова Ефросиния Моисеевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кислякова Параскева Васильевна

Рождение ребёнка
Около 1838

Сын: Кисляков Василий Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1841 или 1843

Дочь: Лапина (Кислякова) Дарья Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1844

Дочь: Щепкина (Кислякова) Татьяна Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
05.09.1853

Дочь: Кудрявцева (Кислякова) Мария Григорьевна

Мать ребёнка: Кислякова Параскева Васильевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
02.04.1857

Дочь: Кислякова (Кислякова) Дарья Григорьевна

Мать ребёнка: Кислякова Параскева Васильевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
02.04.1857

Дочь: Кислякова (Кислякова) Матрона Григорьевна

Мать ребёнка: Кислякова Параскева Васильевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около ?.04.1858

Дочь: Кислякова (Кислякова) Матрона Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
07.06.1860

Сын: Кисляков Федор Григорьевич

Мать ребёнка: Кислякова Параскева Васильевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
03.12.1867
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область

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