Кислякова Ефросиния Моисеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 15.02.1811
Отец ребёнка: Кисляков Василий Вавилович
Рождение ребёнка
Около 30.01.1813
Сын: Кисляков Григорий Васильевич
Отец ребёнка: Кисляков Василий Вавилович
Рождение ребёнка
Около 1818
Дочь: Кислякова (Кислякова) Анастасия
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно