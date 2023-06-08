Кислякова Ефросиния Моисеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кислякова Ефросиния Моисеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1789 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кисляков Василий Вавилович

Рождение ребёнка
Около 15.02.1811

Сын: Кисляков Лев Васильевич

Отец ребёнка: Кисляков Василий Вавилович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 30.01.1813

Сын: Кисляков Григорий Васильевич

Отец ребёнка: Кисляков Василий Вавилович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1818

Дочь: Кислякова (Кислякова) Анастасия

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

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