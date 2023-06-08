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Кислякова Параскева Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812 или 1813

Дата смерти

15.05.1867

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812 или 1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кисляков Григорий Васильевич

Рождение ребёнка
05.09.1853

Дочь: Кудрявцева (Кислякова) Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Кисляков Григорий Васильевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
02.04.1857

Дочь: Кислякова (Кислякова) Дарья Григорьевна

Отец ребёнка: Кисляков Григорий Васильевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
02.04.1857

Дочь: Кислякова (Кислякова) Матрона Григорьевна

Отец ребёнка: Кисляков Григорий Васильевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
07.06.1860

Сын: Кисляков Федор Григорьевич

Отец ребёнка: Кисляков Григорий Васильевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
15.05.1867
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область

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