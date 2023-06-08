Кислякова Параскева Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812 или 1813
Дата смерти15.05.1867
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812 или 1813
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.09.1853
Дочь: Кудрявцева (Кислякова) Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Кисляков Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
02.04.1857
Дочь: Кислякова (Кислякова) Дарья Григорьевна
Отец ребёнка: Кисляков Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
02.04.1857
Дочь: Кислякова (Кислякова) Матрона Григорьевна
Отец ребёнка: Кисляков Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
07.06.1860
Сын: Кисляков Федор Григорьевич
Отец ребёнка: Кисляков Григорий Васильевич
Смерть
15.05.1867