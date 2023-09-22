Цыганкова (Кислякова) Дарья Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1841
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1841
Отец: Кисляков Григорий Васильевич
Мать: не указана
Бракосочетание
05.10.1860
Рождение ребёнка
01.09.1861
Дочь: Цыганкова Марфа Кирилловна
Отец ребёнка: Цыганков Кирилл Степанович
Рождение ребёнка
18.12.1862
Дочь: Цыганкова Анастасия Кирилловна
Отец ребёнка: Цыганков Кирилл Степанович
Смерть
Неизвестно