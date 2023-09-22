Цыганкова (Кислякова) Дарья Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цыганкова (Кислякова) Дарья Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1841

Отец: Кисляков Григорий Васильевич

Мать: не указана

Бракосочетание
05.10.1860

Муж: Цыганков Кирилл Степанович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
01.09.1861

Дочь: Цыганкова Марфа Кирилловна

Отец ребёнка: Цыганков Кирилл Степанович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
18.12.1862

Дочь: Цыганкова Анастасия Кирилловна

Отец ребёнка: Цыганков Кирилл Степанович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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