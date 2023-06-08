Кисляков Василий Вавилович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1789
Дата смерти09.07.1863
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1789
Отец: Кисляков Вавил Яковлевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 15.02.1811
Мать ребёнка: Кислякова Ефросиния Моисеевна
Рождение ребёнка
Около 30.01.1813
Сын: Кисляков Григорий Васильевич
Мать ребёнка: Кислякова Ефросиния Моисеевна
Смерть
09.07.1863