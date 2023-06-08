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Кисляков Василий Вавилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1789

Дата смерти

09.07.1863

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1789

Отец: Кисляков Вавил Яковлевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кислякова Ефросиния Моисеевна

Рождение ребёнка
Около 15.02.1811

Сын: Кисляков Лев Васильевич

Мать ребёнка: Кислякова Ефросиния Моисеевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 30.01.1813

Сын: Кисляков Григорий Васильевич

Мать ребёнка: Кислякова Ефросиния Моисеевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
09.07.1863
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область

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