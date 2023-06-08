Кисляков Вавил Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1757
Дата смертиОколо 1830
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1757
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1789
Сын: Кисляков Василий Вавилович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1798
Сын: Кисляков Трифон Вавилович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1800 или 1805
Сын: Кисляков Емельян Вавилович
Мать ребёнка: Кислякова Матрона Марковна
Рождение ребёнка
Около 1809
Сын: Кисляков Зиновий Вавилович
Мать ребёнка: Кислякова Матрона Марковна
Рождение ребёнка
Около 14.07.1812
Дочь: Кислякова (Кислякова) Ольга Вавиловна
Мать ребёнка: Кислякова Матрона Марковна
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Около 1830