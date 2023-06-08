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Кисляков Вавил Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1757

Дата смерти

Около 1830

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1757

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кислякова Матрона Марковна

Рождение ребёнка
Около 1789

Сын: Кисляков Василий Вавилович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1798

Сын: Кисляков Трифон Вавилович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1800 или 1805

Сын: Кисляков Емельян Вавилович

Мать ребёнка: Кислякова Матрона Марковна

Рождение ребёнка
Около 1809

Сын: Кисляков Зиновий Вавилович

Мать ребёнка: Кислякова Матрона Марковна

Рождение ребёнка
Около 14.07.1812

Дочь: Кислякова (Кислякова) Ольга Вавиловна

Мать ребёнка: Кислякова Матрона Марковна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Около 1830

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