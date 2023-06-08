Кислякова Матрона Марковна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1770
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1770
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1800
Сын: Кисляков Емельян Вавилович
Отец ребёнка: Кисляков Вавил Яковлевич
Рождение ребёнка
Около 1809
Сын: Кисляков Зиновий Вавилович
Отец ребёнка: Кисляков Вавил Яковлевич
Рождение ребёнка
Около 14.07.1812
Дочь: Кислякова Ольга Вавиловна
Отец ребёнка: Кисляков Вавил Яковлевич
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно