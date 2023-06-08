Кислякова Матрона Марковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кислякова Матрона Марковна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1757 г.р.

Дети

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Место
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Рождение
Около 1770

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1800

Сын: Кисляков Емельян Вавилович

Отец ребёнка: Кисляков Вавил Яковлевич

Рождение ребёнка
Около 1809

Сын: Кисляков Зиновий Вавилович

Отец ребёнка: Кисляков Вавил Яковлевич

Рождение ребёнка
Около 14.07.1812

Дочь: Кислякова Ольга Вавиловна

Отец ребёнка: Кисляков Вавил Яковлевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кисляков Вавил Яковлевич

Смерть
Неизвестно