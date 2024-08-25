Кисляков Зиновий Вавилович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1809
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1809
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1828
Дочь: Кислякова (Кислякова) Акилина Зиновьевна
Мать ребёнка: Кислякова Евдокия Гавриловна
Рождение ребёнка
Около 1830
Дочь: Кислякова (Кислякова) Марфа Зиновьевна
Мать ребёнка: Кислякова Евдокия Гавриловна
Рождение ребёнка
Около 1831
Дочь: Кислякова (Кислякова) Дарья Зиновьевна
Мать ребёнка: Кислякова Евдокия Гавриловна
Рождение ребёнка
Около 1834
Сын: Кисляков Тихон Зиновьевич
Мать ребёнка: Кислякова Евдокия Гавриловна
Рождение ребёнка
Около 1841
Дочь: Свищева (Кислякова) Ирина Зиновьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1844
Сын: Кисляков Семен Зиновьевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно