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Кисляков Зиновий Вавилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1809

Отец: Кисляков Вавил Яковлевич

Мать: Кислякова Матрона Марковна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кислякова Евдокия Гавриловна

Рождение ребёнка
Около 1828

Дочь: Кислякова (Кислякова) Акилина Зиновьевна

Мать ребёнка: Кислякова Евдокия Гавриловна

Рождение ребёнка
Около 1830

Дочь: Кислякова (Кислякова) Марфа Зиновьевна

Мать ребёнка: Кислякова Евдокия Гавриловна

Рождение ребёнка
Около 1831

Дочь: Кислякова (Кислякова) Дарья Зиновьевна

Мать ребёнка: Кислякова Евдокия Гавриловна

Рождение ребёнка
Около 1834

Сын: Кисляков Тихон Зиновьевич

Мать ребёнка: Кислякова Евдокия Гавриловна

Рождение ребёнка
Около 1841

Дочь: Свищева (Кислякова) Ирина Зиновьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1844

Сын: Кисляков Семен Зиновьевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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