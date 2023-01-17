Тимофеева (Лисунова) Феврония Петровна
Место рождения
Дата рождения25.05.1815 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1815 ст.
Рождение ребёнка
Около 1834 ст.
Отец ребёнка: Тимофеев Иван Радионович
Рождение ребёнка
Около 1837 ст.
Отец ребёнка: Тимофеев Иван Радионович
Рождение ребёнка
Вычислено 1838 ст.
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Тимофеев Иван Радионович
Рождение ребёнка
01.11.1841 ст.
Отец ребёнка: Тимофеев Иван Радионович
Рождение ребёнка
1844 ст.
Дочь: Марфа Ивановна
Отец ребёнка: Тимофеев Иван Радионович
Рождение ребёнка
Около 1848 ст.
Сын: Тимофеев Василий Иванович
Отец ребёнка: Тимофеев Иван Радионович
Рождение ребёнка
Вычислено 1852 ст.
Дочь: Агафья Ивановна
Отец ребёнка: Тимофеев Иван Радионович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно