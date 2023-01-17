Тимофеева (Лисунова) Феврония Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимофеева (Лисунова) Феврония Петровна

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Место рождения

Селитренное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

25.05.1815 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1815 ст.

Отец: Лисунов Петр Ксенофонтович

Мать: Лисунова Лукерья Фоминична

Селитренное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Около 1834 ст.

Сын: Тимофеев Трофим Иванович

Отец ребёнка: Тимофеев Иван Радионович

Селитренное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Около 1837 ст.

Сын: Тимофеев Степан Иванович

Отец ребёнка: Тимофеев Иван Радионович

Селитренное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1838 ст.

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Тимофеев Иван Радионович

Рождение ребёнка
01.11.1841 ст.

Сын: Тимофеев Кузьма Иванович

Отец ребёнка: Тимофеев Иван Радионович

Селитренное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
1844 ст.

Дочь: Марфа Ивановна

Отец ребёнка: Тимофеев Иван Радионович

Рождение ребёнка
Около 1848 ст.

Сын: Тимофеев Василий Иванович

Отец ребёнка: Тимофеев Иван Радионович

Селитренное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1852 ст.

Дочь: Агафья Ивановна

Отец ребёнка: Тимофеев Иван Радионович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тимофеев Иван Радионович

Место жительства
Неизвестно
Селитренное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Смерть
Неизвестно
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