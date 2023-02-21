Лисунов Петр Ксенофонтович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти06.07.1846 ст.
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лисунов Ксенофонт Борисович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.05.1815 ст.
Дочь: Тимофеева Феврония Петровна
Мать ребёнка: Лисунова Лукерья Фоминична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кривова Мария Петровна
Мать ребёнка: Лисунова Лукерья Фоминична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Лисунова Лукерья Фоминична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Лисунова Лукерья Фоминична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лисунов Григорий Петрович
Мать ребёнка: Лисунова Лукерья Фоминична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Лисунова Лукерья Фоминична
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
06.07.1846 ст.
Причина смерти: От водояной болезни (водянка)