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Лисунов Петр Ксенофонтович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

06.07.1846 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лисунов Ксенофонт Борисович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.05.1815 ст.

Дочь: Тимофеева Феврония Петровна

Мать ребёнка: Лисунова Лукерья Фоминична

Селитренное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кривова Мария Петровна

Мать ребёнка: Лисунова Лукерья Фоминична

Селитренное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лисунов Николай Петрович

Мать ребёнка: Лисунова Лукерья Фоминична

Селитренное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лисунов Федор Петрович

Мать ребёнка: Лисунова Лукерья Фоминична

Селитренное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лисунов Григорий Петрович

Мать ребёнка: Лисунова Лукерья Фоминична

Селитренное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лисунов Яков Петрович

Мать ребёнка: Лисунова Лукерья Фоминична

Селитренное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лисунова Лукерья Фоминична

Место жительства
Неизвестно
Селитренное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Смерть
06.07.1846 ст.
Селитренное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Причина смерти: От водояной болезни (водянка)
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