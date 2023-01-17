Тимофеев Иван Радионович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимофеев Иван Радионович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1812 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1812 ст.

Отец: (тимофеев) Радион Тимофеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1834 ст.

Сын: Тимофеев Трофим Иванович

Мать ребёнка: Тимофеева Феврония Петровна

Селитренное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Около 1837 ст.

Сын: Тимофеев Степан Иванович

Мать ребёнка: Тимофеева Феврония Петровна

Селитренное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1838 ст.

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Тимофеева Феврония Петровна

Рождение ребёнка
01.11.1841 ст.

Сын: Тимофеев Кузьма Иванович

Мать ребёнка: Тимофеева Феврония Петровна

Селитренное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
1844 ст.

Дочь: Марфа Ивановна

Мать ребёнка: Тимофеева Феврония Петровна

Рождение ребёнка
Около 1848 ст.

Сын: Тимофеев Василий Иванович

Мать ребёнка: Тимофеева Феврония Петровна

Селитренное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1852 ст.

Дочь: Агафья Ивановна

Мать ребёнка: Тимофеева Феврония Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тимофеева Феврония Петровна

Место жительства
Неизвестно
Селитренное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Смерть
Неизвестно
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