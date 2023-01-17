Тимофеев Иван Радионович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1812 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Вычислено 1812 ст.
Отец: (тимофеев) Радион Тимофеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1834 ст.
Мать ребёнка: Тимофеева Феврония Петровна
Рождение ребёнка
Около 1837 ст.
Мать ребёнка: Тимофеева Феврония Петровна
Рождение ребёнка
Вычислено 1838 ст.
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Тимофеева Феврония Петровна
Рождение ребёнка
01.11.1841 ст.
Мать ребёнка: Тимофеева Феврония Петровна
Рождение ребёнка
1844 ст.
Дочь: Марфа Ивановна
Мать ребёнка: Тимофеева Феврония Петровна
Рождение ребёнка
Около 1848 ст.
Сын: Тимофеев Василий Иванович
Мать ребёнка: Тимофеева Феврония Петровна
Рождение ребёнка
Вычислено 1852 ст.
Дочь: Агафья Ивановна
Мать ребёнка: Тимофеева Феврония Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно