(Тимофеев) Радион Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Тимофеев) Радион Тимофеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1769 ст.

Дата смерти

14.08.1844 ст.

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1769 ст.

Отец: Тимофей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1810 ст.

Сын: Тимофеев Афанасий Радионович

Мать ребёнка: не указана

Селитренное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1812 ст.

Сын: Тимофеев Иван Радионович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1815 ст.

Дочь: Тимофеева Акулина Радионовна

Мать ребёнка: не указана

Селитренное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1819 ст.

Дочь: Тимофеева Екатерина Радионовна

Мать ребёнка: не указана

Селитренное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1821 ст.

Дочь: Марья Радионовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
28.02.1828 ст.

Дочь: Евдокия Радионовна

Мать ребёнка: не указана

Селитренное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пищухина Стефанида Радионовна

Мать ребёнка: не указана

Селитренное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Место жительства
Неизвестно
Селитренное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Смерть
14.08.1844 ст.
Селитренное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Причина смерти: От головной болезни
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