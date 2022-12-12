(Тимофеев) Радион Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1769 ст.
Дата смерти14.08.1844 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1769 ст.
Отец: Тимофей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1810 ст.
Сын: Тимофеев Афанасий Радионович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1812 ст.
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1815 ст.
Дочь: Тимофеева Акулина Радионовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1819 ст.
Дочь: Тимофеева Екатерина Радионовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1821 ст.
Дочь: Марья Радионовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
28.02.1828 ст.
Дочь: Евдокия Радионовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пищухина Стефанида Радионовна
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Смерть
14.08.1844 ст.
Причина смерти: От головной болезни